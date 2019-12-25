Болельщики "Зенита" расставили "точки над i" в ситуации с Дзюбой

Фанаты недовольны ситуацией, самовлюбленностью футболиста и наплевательским отношением к клубу.

Фанаты "Зенита" обвинили нападающего команды Артема Дзюбу в самовлюбленности и наплевательском отношении к клубу.

На официальном сайте "Ландскроны" появилось обращение фанатов к футболисту Артему Дзюбе после ситуации, произошедшей пару дней назад.

В сети появилось личное видео футболиста, которое вызвало бурную реакцию. На вчерашнем матче с "Краснодаром" фанаты освистали Дзюбу.

Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего "Зенита". После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение (после забитого гола футболист подбежал к трибуне и показал ответный жест). В посте упомянули противоречивый переход из "Спартака" в петербургский клуб, слухи об украденном кошельке Владимира Быстрова, имитацию полового акта с Сердаром Азмуном, попытку заплатить за игру против "Зенита" и другое.

Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга, и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над "i" подытожили поклонники клуба.

Ранее мы писали, что Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой.

Фото: landscrona.ru/tochki_nad_i