Праздник должен был пройти уже завтра, 26 сентября.

Празднования 40-летия фанатского движения "Зенита" не будет. На сайте "Ландскроны" сообщается о том, что это связано с "жестким давлением силовых структур".

За последние недели мы узнали, что являемся участниками цветных революций, что файер — это символ нацизма, а проход — это фашистское факельное шествие. говорится в сообщении.

Сначала фанатам запретили использовать любые пиротехнические изделия, затем ― общее фото у стадиона с баннером в память об ушедших товарищах. Употреблять алкогольные напитки во время проведения торжества на стадионе "Петровский" также запретили, в ином случае это могло бы обернуться задержанием.

В сложившейся ситуации мы обязаны обезопасить болельщиков от возможных провокаций и не подставлять под удар людей, которые придут на свой собственный день рождения. Для кого-то этот день стал бы исполнением детской мечты в Зените. Для каждого, возможно, последним походом на "Петровский".

Фанаты поблагодарили тех, кто организовывал праздник.

Напомним, болельщики должны были 26-го сентября провести матч с футболистами, однако его отметили. В "Зените" сообщили, что это произошло по независящим от клуба причинам.

Фото: ФК "Зенит"