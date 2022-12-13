Болельщица заплакала во время встречи с Рублевым в Риме

Теннисист обнял одну из болельщиц, и та заплакала от радости.

ATP опубликовала видео со встречи российского теннисиста Андрея Рублева с болельщиками на турнире серии "Мастерс" в Риме.

В матче второго круга шестая ракетка мира обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:3, 6:4. После игры Рублев встретился со зрителями. Он обнял одну из болельщиц, и та заплакала от радости. После этого теннисист обнял ее еще раз.

Отметим, что в матче третьего круга турнира "Мастерс" в Риме соперником Рублева будет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в третий круг турнира в Риме.

Видео: YouTube / ATP Tour