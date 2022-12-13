Медведев вышел в третий круг турнира в Риме

Встреча с финном Руусувуори продолжалась 1 час 28 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.

В матче второго круга соперником третьей ракетки мира был финн Эмиль Руусувуори. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Соперником россиянина за выход в четвертый раунд турнира в Риме станет испанский спортсмен Бернабе Сапата-Миральес. Встреча пройдет 15 мая.

Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Видео: YouTube / Tennis TV