На матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" болельщиков отвезут 85 бесплатных автобусов

"Пассажиравтотранс" сообщил, что болельщиков на игру петербургского клуба с командой из Сан-Себастьяна доставят бесплатные автобусы-шаттлы. Курсировать они будут по рем маршрутам.

В четверг, 28 сентября, болельщиков на игру "Зенит" - "Реал Сосьедад" доставят на шаттлах. Для зрителей будут курсировать 85 бесплатных автобусов до точек, близких к стадиону на Крестовском острове. Ездить они будут с 18.00 до 20.00 по трем маршрутам.

S3: от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров";

S4: от станции метро "Выборгская" до автостанции "Крестовский остров";

S6: от станции метро "Чкаловская" до Спортивной улицы.

После окончания игры шаттлы возобновят свою работу. В обратном направлении они увезут пассажиров к станциям метро.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Зенит" тренируется перед матчем Лиги Европы с "Реал Сосьедад".