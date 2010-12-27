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Верховный суд: Смольный законно расторг контракт с генподрядчиком стадиона "Санкт-Петербург"
Сегодня, 14:03
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Butenko
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Верховный суд: Смольный законно расторг контракт с генподрядчиком стадиона "Санкт-Петербург"

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Компания "Трансстрой" не смогла доказать Верховному суду, что власти Петербурга незаконно расторгли контракт на строительство "Зенит-Арены".

Верховный суд не принял жалобу ИК "Трансстрой" на расторжение контракта по строительству стадиона "Санкт-Петербург" со стороны Смольного. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на адвоката городской администрации Олега Зинченко. 

Напомним, что в июле прошлого года Комитет по строительству разорвал контракт с подразделениями "Трансстроя", работавшими на объекте. Стадион "Санкт-Петербург" передали в руки другого подрядчика. С тех пор коммерческая организация и чиновники "судятся по всем фронтам". Первые пытаются доказать незаконность расторжения контракта и пытаются вернуть потерянные деньги. Вторые выдвигают иски о необходимости компенсаций за нарушения при строительных работах на "Зенит-Арене". 

По данным "Фонтанки", общая сумма исковых претензий Смольного к строителям превышает 3.6 млрд рублей. "Трансстрой" со своей стороны требует провести оплату на сумму в 962 млн рублей. 
 
Фото: Piter.TV
 
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Теги: новости спб , стадион на крестовском , стадион санкт-петербург , суд , трансстрой
Категории: Новости СПб

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