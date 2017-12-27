Болельщики "Зенита" назвали гол Ивановича лучшим в 1-й части сезона

Футбольный клуб "Зенит" назвал лучший гол первой части сезона 2017/2018. Болельщики проголосовали за мяч Ивановича на игре с "Реал Сосьедад".

Фанаты сине-бело-голубых назвали самый красивый гол первой части сезона 2017-2018 годов. Болельщики "Зенита" проголосовали за мяч, который в ворота соперников забросил сербский защитник Бранислав Иванович.

Выбор сделан! Болельщики сине-бело-голубых признали гол Ивановича лучшим в первой части сезона! Пресс-служба "Зенита"

Защитник забил самый красивый мяч в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против "Реал Сосьедада". Футболист в штрафной площади принял мяч грудью. После этого он пробил его в дальний угол ворот в падении через себя.

Выездной матч "Зенита" состоялся 7 декабря. Петербуржцы победили "Реал Сосьедад" со счетом 3:1.

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