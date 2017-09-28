"Зенит" разгромил "Реал Сосьедад", Кокорин оформил дубль

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Реал Сосьедад" завершился победой сине-бело-голубых. Петербуржцы выиграли со счетом 3:1.

Как сообщает "Фонтанка", матч второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит"-"Реал Сосьедад" завершился победой петербуржцев. Счет матча - 3:1.



Первый гол забил "Зенит". Ригони отличился уже на пятой минуте матча. На 24-й минуте вратарь испанской команды Джеронимо Рулли неправильно принял мяч, его перехватил Корорин и забил еще один гол. Автором мяча в воротах от "Реала" стал защитник Диего Льоренте( 41-ая минута).



Третий мяч тоже принадлежит Кокорину. Для него этот гол стал уже 14-м в сезоне в 17-ти играх «Зенита» во всех турнирах.



Следующий матч сине-бело-голубые проведут в воскресенье, 1 октября, в рамках РФПЛ против "Анжи". Встреча состоится в Махачкале.