"Зенит" крупно обыграл "Реал Сосьедад" на выезде

"Зенит" успешно завершил финальный матч группового этапа Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедад".

Петербургский "Зенит" на выезде одолел "Реал Сосьедад" из Испании со счетом 3:1. Таким образом "сине-бело-голубые" на победной ноте завершили выступление в групповом этапе "Лиги Европы" и прошли в весеннюю часть турнира.

Игра 6-го тура Лиги Европы получилась насыщенной. В первом тайме преимуществом владел испанский "Реал Сосьедад", однако первый гол забили все-таки петербуржцы. На 35-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Ерохин. На 58 минуте испанцы вернулись в игру, отличился Виллиан Жозе. Но на 64 и 85 минутах встрече голы забили Бранислав Иванович и Леандро Паредес.

Отметим, что "Зенит" победил во всех матчах группового этапа и вышел в следующий раунд ЛЕ с 1-го места. Кроме того, петербуржцы забили 17 мячей и стали самой результативной командой осенней части турнира.