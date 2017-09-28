Ограничение движения из-за матча "Зенит" и "Реал Сосьедад": какие улицы закроют

В четверг, 28 сентября, Крестовский остров и Приморский район снова ждут ограничения движения из-за футбольного матча на "Санкт-Петербург Арена".

Жители районов, прилегающих к "Санкт-Петербург Арена" снова ждут ограничения движения из-за футбольного матча. В четверг, 28 сентября, в рамках Лиги Европы встречаются "Зенит" и "Реал Сосьедад".

С десяти вечера до полуночи будет закрыто движение по Приморскому проспекту на участке от Беговой улицы до Яхтенной. А также по Яхтенной улице от проспекта до улицы Савушкина.

На весь день (с полуночи до полуночи 28 сентября) для транспорта ограничили Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюриха, а также по улице Рюриха от Северной дороги до Крестовского проспекта, на Южной и Северной дорогах. Для автомобилистов установили временные знаки о запрете движения.

Также н сутки запретили остановку машин вдоль Северной и Южной дорог, улицы Савиной, Морского проспекта от Петроградской до Гребной, самой Гребной улицы, улицы Рюриха от Северной дороги до Крестовского проспекта. Также парковку запретили на Крестовском проспекте, Бодровом переулке, Приморском проспекте и Беговой улице.

Ранее Piter.tv писал, что на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" болельщиков отвезут 85 бесплатных автобусов.