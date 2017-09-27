"Зенит" тренируется перед матчем Лиги Европы с "Реал Сосьедад"

Петербургский клуб тренируется накануне матча с командой "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьян. Сама игра Лиги Европы УЕФА состоится завтра, 28 сентября.

В среду, 27 сентября, петербургский клуб "Зенит" провел тренировку накануне матча Лиги Европы. Сине-бело-голубые встретятся с командой "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьян. Матч состоится в четверг, 28 сентября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча в восемь вечера.

"Зенит" подошел к матчу с достаточно идеальной историей выступлений в этом сезоне. В прошлое воскресенье команда провела один из лучших матчей в сезоне, разгромив "Краснодар" со счетом 2:0. Единственное поражение у команды от петербургского же "Динамо" в Кубке России. Но это скорее от того, что игроки недооценили соперников.

Соперники приедут в Северную столицу после трех поражений. "Реал Сосьедад" уступили "Валенсии", мадридскому "Реалу" и "Леванте".

Несмотря на такие результаты команд на предыдущих выступлениях, явных лидеров эксперты в этом матче не выделяют.