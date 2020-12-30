Матч "Зенита" перекроет движение в Петербурге

Ограничения будут введены на сутки.

Матч "Зенита" с "Ахматом" ограничит движение на Крестовском острове 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, например, с 00:00 до 24:00 будет запрещено движение по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, Большому Петровскому мосту от улицы Савиной к Южной дороге, набережной Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхиной к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от переулка Бодрова к Велосипедной аллее.

С 13:30 по 19:30 на Велосипедной аллее введут двустороннее движение.

С полным перечнем ограничений вы можете ознакомиться на сайте Комитета.

Напомним, матч начнется на "Газпром Арене" в 16:30. Клубы сразятся в рамках Чемпионата России.

Фото: Piter.TV