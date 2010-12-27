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Болельщики подрались в первый день продажи билетов на ЧМ-2018
Сегодня, 17:01
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ProkVad
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Болельщики подрались в первый день продажи билетов на ЧМ-2018

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Болельщики устроили драку возле касс.

Сегодня, 1 мая, стартовали продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщают сами болельщики.

Однако очередь за билетами у спортивного комплекса "Юбилейный" стоит еще с утра 30 апреля, несмотря на высокие цены и необходимость стоять в многочасовых очередях.

Что касается драки, её устроили из-за того, что кто-то пытался пролезть к кассе без очереди, что является обычной практикой в таких ситуациях. Известно, что в драке участвовало больше 10 мужчин.

Напомним, что сегодня ночью таксист Uber ударил своего клиента ножом и скрылся с места преступления.

Фото: pixabay

Теги: болельщики , спб , футбол , чемпионат мира
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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