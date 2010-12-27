Неадекватный таксист ранил ножом клиента

Появились подробности ночного нападения таксиста на пассажира.

В ночь на 1 мая молодой мужчина пожелал воспользоваться услугами такси Uber, но получил удар ножом.

Как сообщает "Фонтанка", 32-летний петербуржец решил поехать на такси и вызвал машину в компании Uber. На вызов приехал темный "Рено Логан". Но водителю что-то не понравилось в пассажире. На претензии клиента таксист вытащил складной нож и нанес им удар клиенту. После чего такси уехало. Раненый мужчина обратился за помощью в городскую больницу.

Произошло это в районе дома №17 по Дачному проспекту. Водитель разыскивается.

Накануне, в Автово грабитель прокусил голову водителю маршрутки.