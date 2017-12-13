Болельщицы из КНДР затмили всех на Олимпиаде 2018 песней "ля-ля-ля"

В сети появилось видео с трибун на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане с болельщицами из Северной Кореи поющими песню "ля-ля-ля".

В Южной Корее в Пхёнчхане проходят Зимние Олимпийские игры 2018. Ранее Piter.TV публиковал видео с южнокорейской девушкой, которая была замечена на трибунах с Российским флагом.

Накануне, 11 февраля, мир облетело видео с северокорейскими девушками, которые в поддержку своим спортсменам исполнили песню "ля-ля-ля". Целый сектор трибун заняли девушки из КНДР в одинаковых красных костюмах. Они дружно пели песню и выполняли синхронные разученные движения. Среди зрителей ОИ эти девушки произвели фурор. Их снимали на видео и фотографировали. Своим дружным выступлением они затмили абсолютно всех. Единственно из общей картинки выбивался мужчина, который песню не пел и хлопал не синхронно, и вообще был очень серьезен. А девушка из Южной Кореи в маске на лице отошла в сторонку.

Видео: YouTube/Oleg Katushenok