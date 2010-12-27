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Более половины петербуржцев сохраняют семейные традиции
Сегодня, 12:13
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nadezhda_sib

Более половины петербуржцев сохраняют семейные традиции

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Не делают этого около 20% респондентов.

Большая часть петербуржцев почитают семейные традиции и стараются их соблюдать. Об этом сообщила "Gazeta.SPb" со ссылкой на опрос в социальной сети "Фотострана". 

В опросе приняли участие около тысячи местных жителей. Более половины (57%) стараются перенимать традиции старшего поколения. Пятая часть респондентов призналась, что практически не делает этого, однако может принять участие в некоторых ритуалах родственников или друзей. 

Около 20% опрошенных считают какие-либо традиции пережитком прошлого и не соблюдают их. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как выбирать сезонные ягоды. По мнению экспертов, самые свежие и вкусные можно приобрести в торговых точках производителей или на плантациях. 

Фото: pixabay.com

Теги: опрос, семейные традиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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