Более трети молодых россиян хотят зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на результаты опроса, проведенного компаниями "Сберстрахования жизни", "СберНПФ" и сервисом "Работа.ру".

Согласно результатам опроса, около 28% опрошенных хотели бы ежемесячно получать 400-500 тысяч рублей. Еще 24% рассчитывают зарабатывать ежемесячно от 100 тысяч рублей.

Также участников спросили мнение относительно возраста, на которой приходится пик карьеры. Среди них 44% выразили уверенность, что это возраст от 36 до 40 лет.

Фото: pxhere.com