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Более 3 тыс. человек стали студентами медицинских колледжей Петербурга в 2021 году
Сегодня, 16:49
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Более 3 тыс. человек стали студентами медицинских колледжей Петербурга в 2021 году

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Популярность медицинского образования растет.

В медицинские колледжи Петербурга на бюджет поступили 2767 человек. Еще 600 человек будут учиться платно. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

В последние годы популярность на обучение медицинским специальностям растет. В 2020-м году абитуриенты подали в 2 раза больше заявлений, чем в 2019-м году. Александр Беглов отметил, что власти постараются увеличивать количество бюджетных мест. 

Средний конкурс по всем специальностям составил 6 человек на место. На специальность "Лечебное дело" (квалификация — фельдшер" претендовали 14 человек на место. Ортопедическая стоматология традиционно пользуется популярностью — 10 человек на место. Учреждения при этом больше всего нуждаются в медицинских сестрах. 

Подготовку специалистов со средним медицинским образованием в Петербурге ведут 9 образовательных учреждений. С высшим — 6 вузов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что невакцинированные студенты не смогут учиться в Первом меде. 

Фото: Piter.TV

Теги: медицина, поступление, студент
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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