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Более трех млн рублей власти Петербурга выделят на поддержку НКО
Сегодня, 21:22
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Более трех млн рублей власти Петербурга выделят на поддержку НКО

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Субсидии от города могут получить организации, которые предоставляют правовые услуги заражённым ВИЧ, гепатитами В и С.

Стало известно, что в Смольном выделили 3,12 млн рублей на субсидии петербургским социально ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Субсидии предоставят по результатам конкурсного отбора. Принять участие в нем смогут учреждения, которые занимаются социальным обслуживанием ВИЧ-инфицированных пациентов, проводящие психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в тюрьме или предоставляющих интим-услуги.

Кроме этого, субсидии от города могут получить организации, которые предоставляют правовые услуги заражённым ВИЧ, гепатитами В и С.

Защита прав потребителей: итоги 2021 года и прогноз в условиях турбулентного будущего. Российская экономика столкнулась с небывалым вызовом. В новой реальности оценивать и настоящее, и будущее крайне затруднительно. Те инструменты, которыми ранее защищали права потребителей, могут оказаться нерабочими. Piter.tv выслушал мнение экспертов и делится информацией с вами.

Фото: pexels

Теги: смольный, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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