Из Петербурге за неделю вывезли больше тонны опасных отходов

За неделю специалисты 36 раз выезжали на аварийные ситуации.

За прошедшую неделю спецслужбы Петербурга вывезли из города на Неве от 1135 кг опасных отходов для утилизации, включая загрязненный грунт и мусор с нелегальной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

В Смольном отметили, что сотрудники организации "Экострой" рассмотрели за период 176 обращений граждан касательно экологической безопасности. За неделю специалисты 36 раз выезжали на аварийные ситуации, включая случаи разбития градусников.

В комитете также рассказали, что продолжаются работы по ликвидации аварийной ситуации, связанной с загрязнением нефтепродуктами береговой линии на территории ООПТ "Западный Котлин", где уже собрано 180 кг нефтесодержащих отходов.

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