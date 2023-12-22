В Петербург прибывают розы, тюльпаны, герберы, гвоздики, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы, гладиолусы и другие срезанные цветы для составления букетов.

Более тысячи тонн цветов прибыло в Петербург с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

В Северную столицу прибывают грузовые транспортные средства с цветами из разных уголков мира. Цветочная продукция проходит таможенный контроль на Котлинском и Южном таможенных постах Санкт-Петербургской таможни. С начала года автомобильным транспортом из Латвии ввезено 120 товарных партий с цветочной продукцией общим весом 1 200 тонн.

В Петербург прибывают розы, тюльпаны, герберы, гвоздики, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы, гладиолусы и другие срезанные цветы для составления букетов. Страны происхождения товара – Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль.

Петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни