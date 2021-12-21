Более тысячи самолетов планируется произвести в России до 2030 года

Денис Мантуров рассказал о развитии авиации в России.

Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи воздушных судов.Такую статистику перед депутатами Государственной Думы на пленарном заседании 21 декабря привел чиновник Денис Мантуров. Глава Минпромторга выступил перед членами нижней палаты парламента в рамках правительственного часа.

Знаковым событием для отрасли в уходящем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 г. наши предприятия должны построить более тысячи воздушных судов. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Согласно сведениям представителя кабмина, отечественные вертолеты Ка-32, Ми-26Т войдут в состав противопожарной эскадрильи, которая создается экстренными службами по поручению президента Владимира Путина. Также чиновники намерены начать серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолёта в 2025 году.Что касается поставок борта Ил-114, она намечены на 2023 год. Кроме развития проекта SSJ-100, с 2022 года Россия начнет заниматься развитием магистрального самолета МС-21.

Минпромторг ожидает роста торгового оборота в России на 7% по итогам 2021 года.

Фото и видео: Госдума РФ