Россиянам предложено лететь ближайшими рейсами, которые начинают полеты с 7 апреля.

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая. Причина в том, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменены. На них и планировалось вывозить российских граждан.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

24 марта, до 23:59 все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. Это решение властей Дубая. С завтрашнего дня самолёты никуда не летят. Россиянам предложено лететь ближайшими рейсами, которые начинают полеты с 7 апреля.

До этого времени граждане России будут вынуждены остаться в аэропорту.

Ранее застрявшим на Бали петербуржцам посоветовали самостоятельно найти способ улететь домой.