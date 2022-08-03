В Петербурге заработали более тысячи бесплатных точек доступа Wi-Fi

Сеть охватывает общественные пространства города.

В Санкт-Петербурге развернута сеть из более чем тысячи бесплатных точек доступа Wi-Fi, сообщает пресс-служба городской администрации. Проект реализован в рамках программы цифровой трансформации города и направлен на обеспечение равного доступа к интернету для жителей и гостей северной столицы.

Общественные точки доступа к интернету позволяют получать нужную информацию, заказывать такси, пользоваться банковскими приложениями и решать другие задачи, не завися от качества мобильного соединения, отметили в Смольном.

По словам губернатора Александра Беглова, развитие цифровой инфраструктуры является одним из приоритетов городского развития. По его словам, Петербург активно работает над реализацией этих программ по инициативе Президента. Уже достигнуты значительные успехи в цифровизации общественного транспорта и здравоохранения.

Новые точки доступа размещены в местах массового пребывания людей, включая парки, площади, зоны вокзалов и общественного транспорта. Проект продолжает расширяться, обеспечивая петербуржцам возможность оставаться на связи в условиях интенсивной городской среды, где мобильная связь не всегда отличается стабильностью.

Фото: pxhere.com