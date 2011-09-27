Более тысячи ДТП произошли за ноябрьские выходные в Петербурге и области

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло более 1300 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, в черте Петербурга зарегистрировано 1007 ДТП, из которых 32 закончились травмами участников движения. В результате аварий 39 человек получили различные повреждения, включая пятерых детей.
В Ленинградской области за тот же период зафиксировано 318 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 — с пострадавшими. В этих авариях 15 человек получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, за праздничные дни как в Петербурге, так и в области погиб по одному человеку. В ГИБДД подчеркнули, что основными причинами аварий в эти дни стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и неблагоприятные погодные условия.
