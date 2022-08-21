Более сотни сотрудников петербургских Maag, Ecru, Dub и Vilet в поиске новой работы

Официальная причина массового ухода сотрудников после смены ретейлера на данный момент неизвестна.

Почти половина работников Maag, Ecru, Dub и Vilet ищут новую работу. Об этом пишет "РБК Петербург" в среду, 26 июля, ссылаясь на руководителя пресс-службы HeadHunter Марию Бузунову.

Официальная причина массового ухода сотрудников после смены ретейлера на данный момент неизвестна, однако в социальных сетях они пишут, что "условия работы стали хуже" – изменились заработная плата и график.

На платформе по поиску работы бывшие консультанты и топ-менеджеры обновили более 200 резюме. Они ищут вакансии по текущему профилю.

Доход, который запрашивают соискатели-петербуржцы, имеющие опыт работы в брендах Maag, Ecru, Dub и Vilet, укладывается в несколько диапазонов в зависимости от должности. Так, соискатели на позиции продавцов и консультантов, а также администраторов запрашивают не менее 59 тыс. рублей. Кандидаты, претендующие на маркетинговые и топ-менеджерские специальности, указывают, что хотят зарабатывать не менее 95 тыс. рублей. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter

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Фото: Piter.TV