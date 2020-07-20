В Петербурге вырос спрос на приобретение готового бизнеса

Значительно увеличился спрос на создание интернет-магазинов.

В Петербурге вырос спрос на покупку готового бизнеса. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные исследования IT-компаний "Эвоторо" и "Деловая среда".

По итогам первой половины 2023 года предпринимательская активность в России выросла на 12% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же показатель зафиксирован на спрос на покупку готового бизнеса и франшиз в Северной столице. Значительно увеличился спрос на создание интернет-магазинов – 161%. Эксперты объяснили такой показатель увеличение количества предпринимателей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге повременят с установкой газетных киосков.

Фото: Piter.tv