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Аудиторы КСП Петербурга нашли более ста нарушений в отношении ковидных выплат
Сегодня, 7:47
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Alena_Zinovieva

Аудиторы КСП Петербурга нашли более ста нарушений в отношении ковидных выплат

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Общая сумма нарушений составила 219,9 млн рублей.

В Петербурге выявлены нарушения по выплатам медикам за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом говорится в отчете аудиторов Контрольно-счетной палаты за 2020 год.

Всего выявлено 115 нарушений, их общая сумма составила 219,9 млн рублей. В частности, 19 нарушений привели к излишним расходам бюджетных средств в размере 70,7 млн рублей. Кроме того, выявили 19 случаев неисполнения требований Налогового кодекса РФ. В результате некоторые медики получили выплаты в меньшем объеме.

По итогам проверки были вынесены 17 представлений об устранении нарушений, 1 человек привлечен к ответственности.

Ранее мы писали, что в Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте.

Фото: Piter.TV

Теги: контрольно-счетная палата, нарушения
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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