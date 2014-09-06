Более семи миллионов россиян не могут выехать из страны

Эти граждане РФ имеют просроченную задолженность на сумму более 30 тыс. рублей.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что в настоящее время более семи миллионов граждан России не могут выехать за рубеж из-за долговых обязательств. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек. Эльман Мехтиев, президент НАПКА

По его словам, должникам следует проверять, есть ли они в базе исполнительных производств. Это необходимо осуществить за 10-14 дней до выезда за границу через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Для снятия запрета на выезд заемщикам необходимо полностью погасить долг и уведомить об этом орган, который наложил запрет. По словам Мехтиева, на внесение россиянина в базу может уйти до десяти дней.

Однако, граждане РФ могут попросить отсрочку на выплату долгов в исключительных случаях. Например, для поездки за рубеж для прохождения лечения. В данном случае потребуется написать заявление в ФССП или обратиться в суд.

Ранее мы сообщали, что петербургские приставы за полгода арестовали имущество должников на 4,6 млрд рублей.

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