Более полусотни незаконных объектов уличной торговли ликвидировали в Петербурге во второй половине июня

Около пятисот единиц реализуемой продукции и торгового оборудования отправлено на склад временного хранения.

Во второй половине июня сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) во взаимодействии с СПб ГКУ "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) ежедневно проводили работы по выявлению незаконных объектов уличной торговли и освобождению городской территории от них. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Были ликвидированы 62 торговые точки на территории Центрального, Невского, Приморского, Выборгского, Калининского, Курортного, Московского, Кировского, Красносельского и Кронштадтского районов. Около пятисот единиц реализуемой продукции и торгового оборудования отправлено на склад временного хранения.

Комитет напоминает, что незаконные объекты уличной торговли размещаются с нарушением установленных санитарных норм и требований действующего законодательства. Петербуржцам рекомендуют отказаться от приобретения продукции, незаконно реализуемой "с рук" на улицах города.

Ранее в Петербурге от незаконных торговых точек освободили ещё более 20 участков. Сотрудники ККИ занимались ликвидацией 17 объектов, ещё 4 участка торговцы-нелегалы освободили сами. В общей сложности было изъято 200 единиц товара.

Фото и видео: ККИ