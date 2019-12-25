Более полумиллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Ленобласти

Жители начали чаще заселяться в индивидуальные дома.

За текущий месяц в Ленобласти сдано в эксплуатацию чуть более полумиллиона квадратных метров жилой площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Показатели федерального проекта "Жилье" выполнены более чем на 17%. Кроме того, объём индивидуального жилого строительства достиг 260 квадратных метров – примерно 45% от общего объема покупок жилья. Оаким образом, очевидно, что новые жители региона чаще выбирают индивидуальные дома.

На данный момент продолжается строительство 8,3 миллионов квадратных метров жилых домов на 595 площадках.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области