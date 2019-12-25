Более половины удалённых работников в Петербурге не хотят возвращаться в офис

При этом лишь 2% петербургских компаний намерены перевести сотрудников на полную удалёнку.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что петербуржцы не хотят возвращаться в офисы. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Отмечается, что каждый четвёртый петербуржец изъявил желание полностью работать дистанционно. А 13% горожан намерены вернуться обратно в офис. Остальные хотели иметь возможность работать и дома, и в офисе.

При этом 2% петербургских компании готовы перевести своих сотрудников на удалёнку из-за новой волны коронавирeса. Около 29% компаний только собираются частично перевести сотрудников на удалёнку.

Ранее мы сообщали о том, что студентам - политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку".

Фото:pixabay