Более 50% россиян покупают товары только по акции

В 2016 году этот показатель составлял 41%.

Большая часть россиян (50,6%) приобретают товары в магазинах только со скидками. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на компанию Ipsos Comcon.

В 2016 году этот показатель составлял 41%, в 2017 поднялся до 45%. Аналитики связывают это явление с сокращением доходов и индекса потребительского доверия.

Доля акций в некоторых категориях товаров на сегодняшний день достигает 70%. При этом, покупатели экономят, ждут скидок, так как знают, что рано или поздно на те или иные товары стоимость будет снижена.

По данным Росстат, реальные доходы россиян падали с 2014 по 2017 годы, в 2018 был рост, но близкий к нулю – 0,1%. С 2013 года реальные доходы россиян только снизились, на 8,3%.

Ранее Минздрав одобрил создание спецмагазинов для продажи алкоголя и табака.

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