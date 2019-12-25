Осенью 72% школ в России не переводили на дистанционное обучение.

Более половины родителей заявили об отставании детей от школьной программы. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов "Актион Образование".

В опросе участвовали 1,4 тысяч родителей и 1,6 тысяч директоров школ и их заместителей из 65 субъектов РФ. Более половины родителей школьников (53%) заявили, что их дети беспрецедентно отстали от школьной программы. При этом только 47% директоров считают, что ученики отстают от программы, но минимально. А 22% директоров заявили, что в их образовательных учреждениях дети не отстают от программы. Около 29% родителей рассчитывают, что их дети по школьной программе будут отставать минимально.

При этом 40% директоров отметили, что причина отставания — прошедшие летние каникулы. Якобы после них часто у детей наблюдается небольшое отставание в учёбе. С этим аргументом согласны 11% опрошенных родителей. Дистанционное обучение в качестве причины отставания школьников называли 54% респондентов.

Отмечается, осенью 72% школ в России не переводили на дистанционное обучение.

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