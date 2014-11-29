Более половины проживающих в интернатах Петербурга привились от COVID-19

При вакцинации помогают выездные бригады медиков.

В среду, 3 марта, в комитете по социальной политике Петербурга рассказали, что больше 50% проживающих в социальных учреждениях сделали прививку первым компонентом "Спутник V".

Теперь начнется вакцинирование второй дозой препарата. Выездные бригады медиков с начала февраля ставили прививку наиболее ослабленным пациентам. По словам главы комитета Александра Ржаненкова, это ускорило процесс и в перспективе может стать одной из причин послабления ограничительных мер. Чиновник отметил, что постояльцы очень хотят вернуться в прежней жизни: встречаться с близкими, ходить на различные мероприятия и посещать досуговые учреждения.

С 5 марта прививание вторым компонентом начнут в Психоневрологическом интернате № 1, а с 10 марта – в Доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1 (после вакцинации учреждение выйдет из режима самоизоляции и перейдет на обычный режим работы с апреля). Отметим, что о состоянии вакцинировавшихся информации нет.

При помощи выездных бригад от коронавируса привились 2884 получателя социальных услуг, что составляет почти 58% от общего числа подлежащих вакцинации.

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Фото: Piter.TV