Более двадцати многодетных семей получили документы на квартиру

Всего в этом году квартиры получат более тысячи многодетных семей.

Документы на квартиры вручили 25-ти многодетным семьям из Петербурга. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Администрации города.

Теперь они будут проживать в новых домах в Приморском и Пушкинском районе Петербурга.

Власти пообещали, что всего в этом году получат квартиры 1811 многодетных семей. Еще у 567 семей есть возможность приобрести жилье с использованием социальных выплат. В следующем году финансирование на приобретение жилья многодетным семьям планируют увеличить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники туристской полиции сдали экзамен по английскому языку.

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