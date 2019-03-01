В Петродварцовом районе в 13 автобусах нашли нарушения

Транспортные средства были сняты с рейсов до устранения неполадок.

В пятницу, 1 марта, в Петродворцом районе 13 маршрутных автобусов сняли с рейса. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в управлении, транспортные средства не прошли проверку, организованную сотрудниками комитета по транспорту и Госавтоинспекции. Автобусы были осмотрены с целью выявления нарушений в сфере перевозки пассажиров. Проверку прошли 50 транспортных средств, в восьми случаях водители устранили неполадки на месте, 13 автобусов было отправлены обратно в автопарк.



По факту нарушений сотрудниками Госавтоинспекции было выписано 21 административных протоколов.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД