  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:36
112
Rybka123
Код вставки плеера

В Петродварцовом районе в 13 автобусах нашли нарушения

0 0

Транспортные средства были сняты с рейсов до устранения неполадок.

В пятницу, 1 марта, в Петродворцом районе 13 маршрутных автобусов сняли с рейса. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в управлении, транспортные средства не прошли проверку, организованную сотрудниками комитета по транспорту и Госавтоинспекции.  Автобусы были осмотрены с целью выявления нарушений в сфере перевозки пассажиров. Проверку прошли 50 транспортных средств, в восьми случаях водители устранили неполадки на месте, 13 автобусов было отправлены обратно в автопарк.

По факту нарушений сотрудниками Госавтоинспекции было выписано 21  административных протоколов.

Ранее на Piter.TV: Ауди Q7 решил "порыбачить" на Октябрьской набережной
Видео: пресс-служба ГУ МВД

Теги: госавтоинспекция, комитет по транспорту, маршрутные автобусы, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий