Ауди Q7 решил "порыбачить" на Октябрьской набережной

Автомобиль улетел с берега на лед реки.

В пятницу, 1 марта, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием Ауди Q7. Автомобиль улетел с Октябрьской набережной на лед Невы. В сети появились фотографии с места происшествия.

Иномарка три часа простояла на льду в ожидании "помощи". Автомобилист не смог самостоятельно вытащить машину на берег, поэтому вызвал МЧС.

Спецтехника спасателей протащила авто всего на 10 метров, дальше рисковать не стали, опасаясь повредить машину. Водителю пришлось ждать дополнительную технику от частников. Петербуржец не стал уточнять, как иномарка попала на лед.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург