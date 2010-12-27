Авария на проспекте Науки парализовала движение трамваев в обе стороны

Легковушка столкнулась с автобусом прямо на рельсах.

Днем 1 марта на проспекте Науке произошла авария. По словам очевидцев, автобус и легковушка столкнулись прямо на рельсах и парализовали движение трамваев в обе стороны. В сети появились фотографии с места происшествия.

Судя по повреждениям транспортных средств, автобус ехал вперед, когда в него врезалась поворачивающая налево машина. Вставшая на рельсах иномарка внесла коррективы в расписание трамваев. Движение было парализовано в обе стороны.

Ранее мы писали, что на Большом проспекте иномарка сбила пенсионера на "зебре".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург