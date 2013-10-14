На проспекте Науки из-за ДТП встали трамваи

Пассажирам пришлось идти пешком.

На северо-востоке Петербурга трамвайное движение парализовало из-за ДТП на проспекте Науки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, черный автомобиль влетел в белую легковушку. На место аварии прибыли стражи порядка. Информация о пострадавших уточняется.

Пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться решения конфликта и покинули трамваи. До места назначения они добираются пешком.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пушкине снегоуборочный грузовик "съел" стоящий на пути автомобиль.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург