На проспекте Науки из-за ДТП встали трамваи

На северо-востоке Петербурга трамвайное движение парализовало из-за ДТП на проспекте Науки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительным данным, черный автомобиль влетел в белую легковушку. На место аварии прибыли стражи порядка. Информация о пострадавших уточняется.
Пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться решения конфликта и покинули трамваи. До места назначения они добираются пешком.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Пушкине снегоуборочный грузовик "съел" стоящий на пути автомобиль.
Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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