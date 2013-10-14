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В Пушкине снегоуборочный грузовик "съел" стоящий на пути автомобиль

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Водитель техники не сразу понял, что в ковше оказалась иномарка.

Сегодня, 4 декабря, в Пушкинском районе Петербурга КамАЗ во время уборки снега "подвез" автомобиль, который встретился ему на пути. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел у Привокзальной площади. Водитель снегоуборочной техники не сразу заметил легковушку в ковше и протащил груз несколько метров. За метр до железнодорожного переезда мужчина понял, что везет не снег. 

Ранее на Piter.tv сообщили, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: Андрей Ландсер, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: привокзальная площадь, пушкин, снегоуборочная техника, съел автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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