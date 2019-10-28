Более чем на год ограничат движение на Светлановском проспекте

С 27 июня по 15 июля ограничат проезд по улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина.

В Петербурге вводят дорожные ограничения в Выборгском и Невском районах Петербурга и в Петергофе. Об этом 24 июня рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Так, с 28 июня до 15 октября 2024 года на Светлановском проспекте установят временное ограждение, из-за чего ограничат движение транспорта на участке у проспекта Тореза.

С 27 июня по 15 июля ограничат проезд по улице Коллонтай от проспекта Солидарности до улицы Лопатина. Там будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода.

В Петергофе с 28 июня по 25 июля движение по Лихардовской улице закроют в одном направлении — от Калининской улицы Краснопрудского переулка. На этом участке будут прокладывать инженерные сети.

Ранее трассу "Кола" перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста. За это время под переправой проплывут составы с 18-метровым габаритом.

Фото: Piter.tv

