Более центнера бивней мамонта попытались вывезти из Амурской области

Китайскому водителю грозит наказание на срок до пяти лет заключения.

Более центнера бивней мамонта стоимостью три миллиона рублей попытались вывезти из Амурской области. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено водителю транспортной компании, уроженцу Китая. Известно, что иностранный гражданин въехал на территорию нашего государства в апреле 2025 года с грузом овощей и фруктов. Затем шофер приобрел восемь фрагментов мамонтов. Речь идет о распиленных частях бивнях доисторического животного с общим весом 116,05 килограмма. Шофер спрятал незаконный товар прицепе, после чего попытался выехать через таможенную границу с КНР.

—Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с УК РФ за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. слобщение прокуратуры по Амурской области

Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram, предлагая Лабубу за отзыв.

Фото: прокуратура Амурской области