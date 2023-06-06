Более 9,4 тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю в Петербурге

Также сотрудники выезжали 8 раз по сигналам о возможных загрязнениях водоёмов нефтепродуктами.

С 9 по 15 сентября аварийные экологические службы Санкт-Петербурга получили 391 обращение от жителей, связанные с вопросами экологической безопасности. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию.

Специалисты ГУП "Экострой" провели 35 выездов, из которых 31 — для обследования после ликвидации аварийных ситуаций, а 3 — на другие случаи химического загрязнения. За неделю было собрано 261 кг нефтесодержащих отходов и 90 кг люминесцентных ламп.

Также сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" выезжали 8 раз по сигналам о возможных загрязнениях водоёмов нефтепродуктами. Работы были проведены на реке Охта, где на набережной устранили загрязнение от замазученных барж. В канаве на проспекте Энгельса, 190, собрали 1 м³ нефтяной смеси, а на реке Волковка очистили акваторию активной пеной. По остальным сигналам загрязнений обнаружено не было.

Кроме того, специалисты приняли более 9 тонн опасных отходов от населения. На утилизацию были отправлены автомобильные покрышки, химические отходы, батарейки, техника, люминесцентные и светодиодные лампы, просроченные лекарства, испарители и термометры.

Сообщить об экологических проблемах можно в мобильную экологическую службу по телефону 417-59-36 (работает круглосуточно).

За лето в Петербурге собрали более 161 тонны опасных отходов.

Фото: Комитет по природопользованию