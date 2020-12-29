Более 900 коек в Госпитале для ветеранов войн переведут в штатный режим работы

В стационаре останется 307 мест для больных коронавирусом.

В связи с тем, что в городе продолжается снижение количества стационарных больных коронавирусной инфекцией, власти Петербурга переводят больницы в обычный режим работы. Так, с 30 марта свернут 901 койку в Госпитале для ветеранов войн.

Однако в стационаре останется 307 мест для больных коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщил городской координационный совет по борьбе с COVID-19. Помимо этого отмечается, что общее число госпитализированных взрослых больных с коронавирусом и пневмониями снизилось на 5,6% по сравнению с данными прошлой недели.

Ранее мы писали, что доля тяжелых КОВИД-пациентов в Петербурге составляет 27%.

Фото: Piter.TV