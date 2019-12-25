Более 900 единиц уборочной техники чистят Петербург пятничным утром

Ночью в городе обильно выпал снег.

Утром в пятницу, 29 января, Петербург расчищают от ночного снега 923 машины и 1231 работник ручного труда. Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству, в садах и парках работают еще 92 машины и 512 дворников.

После небольшого потепления температура воздуха в городе снова опустилась ниже ноля, еще в четверг в днем дорожные предприятия начали превентивную обработку дорог, тротуаров, пешеходных переходов и мостов противогололедными материалами. Работа по уборке снега началась в разгар снегопада, ночью, 18 пунктов "Водоканала" приготовились к приему собранного в Петербурге снега.

Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными и внимательными на дорогах.

Ранее суд встал на сторону жителей Красного Села и заставил местную администрацию заняться заброшенным тротуаром.

Фото: Piter.TV