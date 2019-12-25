В Петербурге более 8 тысяч горожан обратилось за соцуслугами онлайн

Всего на портале госуслуг предоставляется более 250 региональных и федеральных электронных услуг.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что Более 8 тысяч петербуржцев обратились за соцуслугами онлайн. Об этом сообщали в пресс-службе городского Комитета по информатизации и связи.

Известно, что специалистам поступило более 4,7 тысячи обращений от петербуржцев. Отмечается, что из-за наплыва желающих на государственных ресурсах наблюдаются периодические проблемы при авторизации в личном кабинете.

Известно, что на портале предоставляют более 250 региональных и федеральных электронных услуг.

Ранее мы сообщали о том, что врачи Покровской больницы требуют присвоить ей статус инфекционной.

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