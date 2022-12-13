Более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге в апреле

Большинство нарушений (95%) составили нарушения скоростного режима.

Более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в апреле. Большинство нарушений (95%) составили нарушения скоростного режима, сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Еще 3% от всех нарушений – это проезд на запрещающий сигнал светофора, 2% – движение по выделенной полосе для общественного транспорта, движение по обочине, пересечение стоп-линии, движение грузовиков далее второй полосы. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано более 710 тысяч нарушений ПДД.

За безопасностью на дорогах Петербурга сейчас следят 989 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 945 стационарных комплексов и 44 передвижных комплекса фотовидеофиксации. Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

На ЗСД в Петербурге подключат 18 устройств фото- и видеофиксации. Согласно ПДД, на автомагистрали можно двигаться со скоростью 110 километров в час. На участках со сложной геометрией действует ограничение в 90 километров.

Фото: unsplash.com (Siarhei Horbach)