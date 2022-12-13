В Петербурге на ЗСД установили 18 камер

Согласно ПДД, на автомагистрали можно двигаться со скоростью 110 километров в час.

На ЗСД в Петербурге подключат 18 устройств фото- и видеофиксации. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

В компании также добавили, что выдача административных штрафов – прерогатива исключительно дорожных инспекторов региона. Согласно ПДД, на автомагистрали можно двигаться со скоростью 110 километров в час. На участках со сложной геометрией действует ограничение в 90 километров.

Ранее в шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение. С 29 апреля по 8 мая в Петроградском районе введут ограничения движения по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

Фото: Piter.tv

