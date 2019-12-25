Более 80% жителей Петербурга хотели бы сменить работу

Чаще других устают от работы юристы, специалисты по управлению персоналом и из сферы продаж, топ-менеджеры.

Порядка 82% петербуржцев хотели бы перейти на другую работу в ближайшее время, а каждый десятый работник выявил желание держаться за текущее место работы. Чаще других устают от работы юристы, специалисты по управлению персоналом и из сферы продаж, а также топ-менеджеры и люди из области науки и образования. Такие настроения людей подметили аналитики сервиса HeadHunter по Северо-Западу.

Опрос во время пандемии коронавируса позволил выяснить, что 59% петербуржцев работают дистанционно, а 31% людей просто не могут себе этого позволить из-за формата работы. Еще 10% горожан пожаловались, что им приходится ходить на работу, хотя обязанности можно выполнять и удаленно. На работу с дивана перешло больше всего специалистов сфер IT, интернета и коммуникаций, а также массмедиа, рекламы и PR, искусства и развлечений. Не удалось остаться дома работникам из областей транспорта и логистики, производства и сельского хозяйства.

Также аналитики выяснили, что в пандемию почти 50% петербуржцев столкнулись с сокращением зарплат, у 42% при этом рабочее вознаграждение не изменилось. Заметнее всего снизились доходы у сотрудников сфер продаж, развлечений, массмедиа, маркетологов, топ-менеджеров. Стабильную зарплату получают бухгалтеры, IT-специалисты, банкиры, строители.

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